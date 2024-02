Sagome Meloni, Salvini e Netanyahu con vernice rossa a Milano

MILANO, 24 FEB - A pochi minuti dall'inizio del corteo nazionale per la Palestina in corso a Milano, un gruppo di giovani ha raggiunto la manifestazione gridando "free, free Palestine" ed esibendo alcuni cartelloni tra cui delle sagome della premier Giorgia Meloni, del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sporchi di vernice rossa a indicare il sangue. In testa al corteo uno striscione con scritto "con la resistenza palestinese blocchiamo le guerre coloniali e imperialiste". Fra i cartelli che si vedono in manifestazione alcuni hanno scritto 'Israel is the new Nazi Germany' (Israele è la nuova Germania nazista). C'è chi si è fatto fotografare davanti alle forze dell'ordine in tenuta antisommossa sollevando cartelli con scritto 'Zionism is terrorism' (Il sionismo è terrorismo) e 'Usa-Europe-Israel partners in genocide'. E c'è chi ha appeso allo zaino un avviso alle forze dell'ordine, dopo quello che è accaduto ieri a Pisa. 'Ad ogni manifestante picchiato, risponderemo tutti assieme e tu poliziotto violento verrai identificato come schiavo dello Stato". Fra i cori 'chi sono i terroristi? Israele. Chi sono gli assassini? Israele. Israele criminale, Palestina immortale".