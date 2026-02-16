Sabotaggi su linea Av, informativa Digos ai pm dell'antiterrorismo di Roma

ROMA, 16 FEB - E' all'attenzione dei magistrati dell'antiterrorismo di piazzale Clodio da questa mattina una prima informativa della Digos in relazione agli episodi di sabotaggio registrati sabato sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, fra Salone e Labico, e sulla tratta Roma-Firenze, nella zona di via Salaria. L'incartamento finirà nel procedimento che verrà aperto dai pm capitolini in cui si potrebbe procedere per associazione a delinquere con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. In base a quanto si apprende su quanto avvenuto il 14 febbraio, che ho provocato pesanti disagi alla circolazione, non è arrivata alcuna rivendicazione ma gli inquirenti non escludono un collegamento con l'episodio del 7 febbraio sulla linea ferroviaria all'altezza di Castel Maggiore (Bologna) con il ritrovamento di un ordigno incendiario rimasto intatto.