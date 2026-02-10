Sabotaggi alle ferrovie, due notti dopo ancora cavi tranciati a Bologna

BOLOGNA, 10 FEB - Due notti dopo i sabotaggi con ordigni incendiari alla linea Alta velocità, un altro episodio di danneggiamento, doloso, si è registrato sulle ferrovie, ancora in zona Bologna. Nella notte tra domenica e lunedì cavi sono stati tranciati, questa volta non bruciati, sulla linea di cintura, l'insieme di binari e bivi che si sviluppa da est a ovest passando a nord del capoluogo emiliano, dove transitano i convogli merci, saltando la stazione centrale. Non ci sono state ripercussioni sul traffico. La polizia ha effettuato rilievi e si sta cercando di capire se ci sono collegamenti con quanto successo all'alba di sabato, a Bologna e Pesaro.