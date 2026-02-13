Giornale di Brescia
Rutte, in Ucraina l'orso russo avanza come una lumaca

BRUXELLES, 13 FEB - "I russi stanno subendo perdite sbalorditive giorno dopo giorno: 35.000 morti a dicembre e 30.000 a gennaio. Invece di percepire i russi come un orso possente, dobbiamo comprendere che si stanno muovendo attraverso l'Ucraina con la velocità di una lumaca da giardino. Non dobbiamo cadere nella trappola della propaganda russa". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando in conferenza stampa dalla La Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

BRUXELLES

