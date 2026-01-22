Rutte, 'il patto con Trump prevede di agire sulla sicurezza dell'Artico'

BRUXELLES, 22 GEN - "Il patto con Trump invita gli alleati ad agire rapidamente sulla sicurezza dell'Artico". E' quanto ha sottolineato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un'intervista alla Reuters a margine del Forum di Davos. "Lo faremo insieme alla Nato con i nostri alti comandanti per definire ciò che è necessario. Non ho alcun dubbio che potremo farlo abbastanza rapidamente. Certamente spero che sia entro il 2026, spero addirittura all'inizio del 2026", ha sottolineato Rutte escludendo che l'utilizzo dei minerali della Groenlandia sia stato oggetto della discussione con Donald Trump in Svizzera.