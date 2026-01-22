Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rutte, 'il patto con Trump prevede di agire sulla sicurezza dell'Artico'

AA

BRUXELLES, 22 GEN - "Il patto con Trump invita gli alleati ad agire rapidamente sulla sicurezza dell'Artico". E' quanto ha sottolineato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un'intervista alla Reuters a margine del Forum di Davos. "Lo faremo insieme alla Nato con i nostri alti comandanti per definire ciò che è necessario. Non ho alcun dubbio che potremo farlo abbastanza rapidamente. Certamente spero che sia entro il 2026, spero addirittura all'inizio del 2026", ha sottolineato Rutte escludendo che l'utilizzo dei minerali della Groenlandia sia stato oggetto della discussione con Donald Trump in Svizzera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario