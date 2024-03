Russia, murale di Ornella Muti a Sochi realizzato da Jorit

MOSCA, 07 MAR - Un grande murale di Ornella Muti, realizzato da Joritt conosciuto come Jorit, è stato inaugurato nella città russa di Sochi alla presenza dell'attrice e dell'artista e rimarrà a ricordo del forum mondiale della gioventù a cui ieri sera è intervenuto il presidente Vladimir Putin, che ha dialogato con lo stesso Jorit. Il ritratto di Ornella Muti campeggia sul muro di un palazzo sulla Via Khudyakov ed è stato realizzato nell'ambito di un festival di arte di strada che ha visto la partecipazione di 25 artisti da 11 Paesi. "Quando ho pensato a un modo per fare avvicinare l'Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti" ha detto Jorit, citato dai media russi. L'attrice, la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare in Russia e nei giorni scorsi era a Mosca per assistere alla Settimana della Moda, dove la figlia Naike Rivelli ha sfilato come modella.