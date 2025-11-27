Giornale di Brescia
Russia, 8 ergastoli per attentato a ponte di Crimea

MOSCA, 27 NOV - Una Corte di Rostov sul Don, in Russia, ha condannato all'ergastolo otto persone accusate di terrorismo per l'attentato al ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022 che provocò cinque morti. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Secondo gli investigatori, l'attentato, compiuto con l'esplosione di un camion bomba, fu organizzato dai servizi d'intelligence ucraini Sbu. Due giorni dopo l'attacco, le forze russe cominciarono i raid sulle infrastrutture energetiche ucraine, che continuano tuttora. Gli imputati erano accusati di terrorismo e acquisizione e trasporto illegale di ordigni esplosivi. Il Ponte di Crimea attraversa lo Stretto di Kerch collegando il territorio russo alla penisola annessa da Mosca nel 2014. Gli investigatori russi affermano che ad organizzare l'attentato fu Vasyl Malyuk, capo dell'Sbu. L'ordigno sarebbe stato messo a punto in Ucraina, trasportato in Russia e posto su un camion, il cui conducente era all'oscuro del piano. Nell'esplosione morirono lo stesso camionista e i quattro occupanti di un'auto che transitava vicino.

