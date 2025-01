Ruffini, maggioranza Ursula per essere alternativi alla destra

MILANO, 18 GEN - "Sabato scorso abbiamo ricordato l'amico David Sassoli. Quanto mancano le sue intuizioni e il suo ripetere che la dignità della persona è il modo di misurare le nostre politiche". Così Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, all'evento a Milano promosso da Comunità democratica, 'Creare legami, guarire la democrazia'. Sassoli "è stato fondamentale - dice Ruffini - nella costruzione della maggioranza Ursula che governa l'Ue da due legislature. Forse se ci fosse ancora lui ci farebbe riflettere di come quella maggioranza potrebbe diventare una scelta solida per essere alternativi alla destra. Alla destra dobbiamo essere alternativi con una scelta politica chiara e condivisa, senza essere nemici della destra".