Rubò 15mila chili di crostacei, in carcere dopo dieci anni

MILANO, 18 MAG - Era tra coloro che rubarono derrate alimentari per diverse centinaia di migliaia di euro, tra cui oltre 15.000 chilogrammi di crostacei e pesce surgelato, sottratti nel dicembre 2014 a Terzo d'Acqui (Alessandria). I carabinieri di Sospiro (Cremona) hanno arrestato un uomo che deve scontare una condanna definitiva per furto aggravato. L'ordine di carcerazione è stato emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Alessandria nei confronti di un uomo di 60 anni, pluripregiudicato che dovrà scontare una condanna a quattro mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Alessandria nel 2019, confermata dalla Corte d'Appello di Torino nel 2021 e ora definitiva. Nel settembre del 2015, la Polizia di Stato di Modena aveva eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare a carico di accusati di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato ai danni di numerosi stabilimenti e depositi di stoccaggio di formaggio e di altri prodotti alimentari tra Modena, Reggio Emilia, Parma, Alessandria, L'Aquila e Mantova. Tra questi il colpo di Terzo d'Acqui per cui è stato condannato l'uomo che è ora in carcere a Cremona.