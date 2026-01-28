Rubio, 'Iran piu' debole che mai, le proteste torneranno in futuro'

WASHINGTON, 28 GEN - "L'Iran è più debole che mai": lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio in un'audizione al Senato, affermando che le proteste in Iran possono essersi affievolite, ma torneranno a divampare in futuro. Interrogato sulla stima del dipartimento di Stato su quante persone siano morte durante le proteste in Iran, Rubio ha replicato che si tratta sicuramente di migliaia.