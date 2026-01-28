Rubio, 'Iran piu' debole che mai, le proteste torneranno in futuro'
AA
WASHINGTON, 28 GEN - "L'Iran è più debole che mai": lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio in un'audizione al Senato, affermando che le proteste in Iran possono essersi affievolite, ma torneranno a divampare in futuro. Interrogato sulla stima del dipartimento di Stato su quante persone siano morte durante le proteste in Iran, Rubio ha replicato che si tratta sicuramente di migliaia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti