Rossi Doria, rinnovare il Fondo di contrasto della povertà

ROMA, 07 GEN - "Il tema del rinnovo del Fondo di contrasto della povertà riguarda come l'Italia intende affrontare il tema cruciale dei suoi bambini e adolescenti in povertà assoluta (1 milione e 300 mila) e in povertà relativa (oltre 2 milioni). Il Fondo finora ha svolto una grande innovazione positiva rivolta alle fasce più fragili della popolazione, coinvolgendo 500 mila minori con le loro famiglie grazie all'attivazione di 800 partenariati che hanno riunito circa 9000 organizzazioni pubbliche e private entro competenti comunità educanti". Lo afferma Marco Rossi Doria presidente della Fondazione Con i Bambini "È un cantiere enorme, ricco di buone pratiche, - sottolinea - con impatti rigorosamente valutati. Nella prospettiva dell'articolo 118 della Costituzione e del principio di sussidiarietà si tratta di una grande base di esperienze di welfare educativo che riunisce pubblica amministrazione e società civile grazie all'impegno congiunto di governo, fondazioni bancarie e terzo settore. Scuole, agenzie di terzo settore, pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (a partire dai comuni che sono i più prossimi ai cittadini), volontariato, parrocchie, centri sportivi hanno lavorato bene insieme. Si è creato un modello di intervento sinergico. E la continuità del Fondo dà prospettiva a tutto questo anche dando valore ai risultati straordinari ottenuti sul campo". "Siamo in attesa di capire - conclude Rossi Doria - quali saranno le norme applicative previste in legge di bilancio che verranno perfezionate nelle prossime settimane, in attesa che vi sia una risposta positiva a questo bisogno strutturale, che è quello di continuare a supportare chi opera in prossimità con le persone più fragili, entro un'ottica di welfare sostenuto dalla sinergia di risorse pubbliche e private".