Romeo a Salvini, 'parliamo del Nord o perderemo i loro voti'

MILANO, 15 DIC - "Matteo, sai che sono sempre stato leale con te, se non parliamo più del Nord, al Nord i voti non li prendiamo più": così il capogruppo dei senatori della Lega Massimiliano Romeo, che sta per essere nominato come nuovo segretario della Lega lombarda, rivolgendosi a Salvini durante il congresso regionale del Carroccio in corso a Milano. Dalla platea è partita un'ovazione.