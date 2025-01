Roma, entro pochi giorni Termini e Esquilino zona rossa

ROMA, 04 GEN - Per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza, entro pochi giorni si procederà con la realizzazione di una 'zona rossa' alla stazione Termini e all'Esquilino. Lo confermano fonti del Viminale, segnalando come comunque sia già stato significativamente aumentato il livello di presenza delle forze dell'ordine nell'area e nelle altre stazioni della Capitale. Da inizio 2023 a oggi, infatti, rilevano dal Viminale, sono state realizzate 198 operazioni straordinarie 'ad alto impatto', con l'impiego complessivo di 14.300 unità tra Forze dell'ordine, Polizia locale e personale di altri Enti: 158.850 i soggetti controllati, di cui 67.656 stranieri; 504 i soggetti arrestati e 1.579 quelli denunciati; 82 gli stranieri espulsi; 79 le armi sequestrate; 23.276 i veicoli controllati; 1.846 gli esercizi pubblici ispezionati e 138 i lavoratori in nero o irregolari individuati all'esito delle attività.