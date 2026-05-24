Rogo vicino ad aziende e abitazioni nel nord Sardegna, 4 case evacuate

- VIDDALBA, 24 MAG - Un vasto incendio, scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, sta minacciando aziende agricole e case nelle campagne di Viddalba, località Li Reni, sulla costa del nord Sardegna. Quattro abitazioni sono state evacuate per mettere in sicurezza i residenti dalle fiamme che si sono avvicinate alle case, ma senza mai lambirle. Sul posto, coordinati dalla Protezione civile, sono in azione il Corpo forestale, i vigili del fuoco e i barracelli. Per fermare il fronte del fuoco è stato richiesto l'intervento di un Canadair, che è arrivato dalla base di Ciampino. In volo anche l'elicottero Drago 143 dei Vigili del Fuoco.