Rogo in liceo Roma, Valditara dispone Dad per 1400 studenti

ROMA, 17 OTT - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha garantito l'attivazione della didattica a distanza per gli studenti del liceo Gullace di Roma, danneggiato nella notte da un incendio. Lo rende noto il consigliere delegato all'edilizia scolastica per la Città Metropolitana di Roma Daniele Parrucci, riferendo di un confronto tra il sindaco Roberto Gualtieri e l'esponente del Governo. Gli studenti interessati sono circa 1400. "A seguito dell'incendio che ha colpito nella notte il Liceo Gullace in via Deportati del Quadraro, rendendo inagibile la struttura - afferma Parrucci - ho da subito, come Città Metropolitana, attivato tutti i canali per avere un quadro chiaro ed esaustivo sulla sicurezza dell'edificio, i danni subiti e sulle tempistiche di ripristino della struttura stessa". "Il primo pensiero - aggiunge - va a tutti gli studenti e alle loro famiglie per garantire al più presto possibile il ritorno a una regolare attività didattica. In mattinata ho incontrato il sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dandogli ragguagli sul complesso quadro che riguarda i due plessi dell'Istituto Gullace. Da subito il sindaco ha contattato il prefetto di Roma Lamberto Giannini per informarsi sullo stato di avanzamento dei primi rilievi e sulle prime ipotesi riguardo la natura dell'incendio e, subito dopo il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per capire insieme come procedere al ripristino della continuità didattica degli oltre 1400 studenti interessati". "Alla luce dell'impossibilità di utilizzare al momento la sede succursale (25 aule) e considerato il trasferimento in atto, come già comunicato e concordato, dell'intera sede centrale (21 aule) - spiega Parrucci - il ministro ha garantito l'attivazione l'attivazione della Dad (Didattica a Distanza) per il tempo necessario". "Per capire insieme il modo di superamento di tutte le criticità, la prossima settimana è prevista una cabina di regia con sindaco Gualtieri, il ministro Valditara e il prefetto Giannini al seguito della quale faremo ulteriori comunicazioni alla comunità scolastica".