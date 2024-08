Rogo bosco e sterpaglie in Valdisieve, fuoco vicino alle case

FIRENZE, 05 AGO - Intervento, intorno alle 15, dei vigili del fuoco nel comune di Londa (Firenze), nella Valdisieve, in via Giovanni XXIII, per un incendio di sterpaglie e di bosco scoppiato nelle vicinanze di alcune abitazioni. I pompieri si sono posizionati a protezione delle case presenti nella zona. Sul posto anche personale Aib della Regione Toscana e un elicottero insieme al direttore operazioni. Inviata anche un'autobotte da Firenze.