++ Roccella,per rete mondiale femminismo noi esempio su Gpa ++

ROMA, 16 OTT - "Chi si trincera dietro la retorica dei 'diritti' per giustificare la pratica dell'utero in affitto dovrebbe chiedersi perché invece ci sia una rete mondiale del femminismo che sostiene l'iniziativa dell'Italia e considera il nostro Paese un esempio da seguire dappertutto. Oggi con il voto del Parlamento italiano i diritti non sono stati negati, ma al contrario sono stati riaffermati e resi finalmente effettivi". Lo afferma la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella interpellata dall'ANSA dopo l'approvazione da parte del Senato del reato universale per la maternità surrogata.