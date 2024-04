Roccella, 'la tendenza alla denatalità italiana è grave'

ROMA, 12 APR - "La tendenza alla denatalità italiana è grave. Il nostro Governo, per la prima volta, ha istituito le deleghe alla natalità, e le ha attribuite al ministero Pari Opportunità e Famiglia. Ma la disattenzione al tema è durata troppi anni per non lasciare conseguenze che richiederanno un lungo arco di tempo per fermare e poi invertire la tendenza. ll calo delle donne in età fertile è ormai troppo pronunciato perché le misure per la natalità possano avere lo stesso effetto che avrebbero avuto quando ancora il numero delle donne giovani era consistente".Lo ha detto la ministra Eugenia Roccella al convegno sulla denatalità in corso a Roma.