Roccella, felice di appartenere al popolo in piazza oggi a Roma

ROMA, 01 GIU - "Emozione, entusiasmo, passione oggi in piazza del Popolo per l'intervento di Giorgia Meloni. L'Italia cambierà l'Europa come il nostro governo #conGiorgia sta cambiando l'Italia: più libertà, più opportunità, più sviluppo. In quella piazza c'era un popolo al quale sono felice di appartenere". Lo afferma la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella in un post su Facebook.