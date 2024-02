Roccella,con nostre misure benefici per famiglie per 16 miliardi

ROMA, 21 FEB - "La natalità è un valore sociale che ci riguarda tutti e va difeso e valorizzato. Bisogna semplicemente rendersi conto che non è soltanto una questione privata. Se essere madri, essere genitori non è una questione privata ma è qualcosa che ha un effetto positivo su tutta la comunità, noi dobbiamo tenerne conto e in primo luogo ne deve tenere conto l'impresa. Dobbiamo sempre di più favorire la costruzione di un welfare aziendale amichevole nei confronti dei genitori e della famiglia. Sono felice del fatto che l'altro ieri l'ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che noi con i nostri provvedimenti messi in campo, e con la finanziaria, abbiamo creato benefici per le famiglie di 16 miliardi netti nel prossimo anno". Lo ha detto la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella nel suo intervento al convegno "Indipendenza economica delle donne per l'inclusione e contro la violenza di genere". "Vuol dire che - ha puntualizzato - siamo riusciti a mettere la famiglia e la natalità al centro e io penso che tutto questo voglia dire anche mettere al centro la libertà dei genitori e delle donne di avere i figli che desiderano".