Rocca, Lazio lavora a sintesi su dl liste d'attesa

ROMA, 15 LUG - "Adesso si sta lavorando per una nuova formulazione a proposito del dl sulle liste di attesa che credo sia un giusto punto di caduta tra quelle che sono le legittime aspettative del governo e dei presidenti delle regioni. Sono sicuro che troveremo una sintesi, domani ci sarà la commissione salute della conferenza delle regioni e all'ordine del giorno c'è proprio la discussione anche sulle eventuali proposte di cui siamo in attesa dal governo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine di un'iniziativa all'Ospedale Grassi di Ostia. Il Lazio è stata l'unica Regione in seno alla Conferenza a non bocciare il dl sulle liste di attesa.