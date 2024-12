Rocca, a breve tema liste d'attesa sarà risolto per il Lazio

ROMA, 16 DIC - "Credo che a brevissimo il tema delle liste d'attesa si possa definire definitivamente risolto per quello che riguarda la Regione Lazio, questo almeno è il nostro obiettivo. Siamo perfettamente in linea con la risposta del Pnrr per quello che riguarda la presa in carico. Non è ancora sufficiente ma sono aumentati i numeri, quindi insomma io sono soddisfatto, vedo una traiettoria per la nostra Regione che ci porterà alla fine del mio mandato ad avere una sanità completamente rivoluzionata e che dia dignità soprattutto ai nostri cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso del San Filippo Neri a Roma tracciando un bilancio di fine anno e per il futuro.