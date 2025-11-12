Roberto Bolle affascina Londra sul palco del Sadler's Wells

LONDRA, 12 NOV - Il 'Roberto Bolle and Friends' approda per la prima volta su un palcoscenico londinese e affascina il pubblico della capitale britannica. L'ormai iconico gala che vede protagonista il ballerino italiano di fama mondiale è andato in scena al Sadler's Wells di Islington, uno dei luoghi simbolo della danza a Londra. Ha registrato il tutto esaurito da parte di un pubblico internazionale di ogni età, che ha dedicato una lunga serie di ovazioni a Bolle ed agli artisti di fama internazionale che con lui si sono esibiti sul palcoscenico: da Melissa Hamilton, Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov del Royal Ballet di Londra, ad Oleksandr Ryabko del Balletto di Amburgo, a Ines Mcintosh e Shale Wagman dell'Opera National di Parigi, a Margarita Fernandes e Antonio Casalinho del Wiener Staatsballet. Mikaela Kelly e Toon Lobach sono stati inoltre i guest artist della serata. Una vera e propria parata di stelle della danza internazionale che hanno accettato l'invito dell'artista italiano il quale più volte si era esibito sui palcoscenici del Regno Unito, ma mai vi aveva portato il 'suo' spettacolo: giunto quest'anno alla 25esima edizione. Ovviamente nutrita la parte italiana di pubblico in sala, a partire dall'ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, e dal direttore dell'Istituto di Cultura, Francesco Bongarrà: impegnati in prima fila a suggerire a Bolle, oltre un anno fa, l'idea di una tappa in riva al Tamigi del 'Roberto Bolle and Friends'. Spettacolo che nella capitale britannica è stato caratterizzato da un programma vasto ed appassionante, concepito per spaziare dal balletto classico alla danza più moderna. Ed è stato apprezzato senza riserve, a giudicare dalla reazione, dal pubblico in sala.