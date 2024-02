Riunione 'positiva' a Buenos Aires tra il governo Milei e l'Fmi

BUENOS AIRES, 21 FEB - La numero due del Fondo monetario internazionale, Gita Gopinath, ha definito "produttiva" la riunione tenuta oggi a Buenos Aires con il ministro dell'Economia, Luis Caputo, nel quadro di una visita organizzata "per conoscere da vicino le difficili sfide economiche e sociali dell'Argentina". "Sono contenta di essere a Buenos Aires. Ho avuto una discussione produttiva con il ministro Caputo, con il governatore della Banca Centrale, Santiagi Bausili, e con il capo di Gabinetto, Nicolas Posse, sugli sforzi in corso per ripristinare la stabilità macroeconomica, proteggere i soggetti vulnerabili e rafforzare le prospettive di crescita in Argentina", ha scritto Gopoinath in un post su X. L'istituzione multilaterale ha recentemente approvato la settima revisione trimestrale del programma di credito da 44 miliardi di dollari con l'Argentina per dare al nuovo governo il tempo di attuare il suo programma di stabilizzazione economica. Nell'ultimo accordo sono stati stabiliti nuovi obiettivi di accumulo di riserve da parte della Banca Centrale, passando a un target di 6 miliardi di dollari entro la fine di marzo, rispetto ai 4,3 miliardi di dollari dell'accordo precedente. Nell'agenda di Gopinath è prevista per giovedì una riunione con il presidente Javier Milei. La numero due di Kristalina Georgieva vedrà anche esponenti dell'opposizione, della società civile e del settore privato.