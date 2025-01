Riunione a Chigi su caso Trentini, al lavoro per soluzione

ROMA, 17 GEN - Questa mattina si è svolta a Palazzo Chigi una riunione dedicata alla situazione del connazionale Alberto Trentini, operatore umanitario detenuto in Venezuela, insieme ad altri sette cittadini italo-venezuelani recentemente arrestati. All'incontro hanno preso parte il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dell'Interno, Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, i vertici dell'Intelligence e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani. Farnesina e ambasciata italiana a Caracas, spiega una nota di Palazzo Chigi, stanno seguendo il caso di Alberto Trentini con la massima attenzione fin dall'inizio, attivando tutti i canali possibili per garantire una soluzione positiva e tempestiva. Il governo "ribadisce la necessità di mantenere la massima discrezione da parte della stampa al fine di favorire il buon esito della vicenda". Nel corso della riunione Tajani ha avuto una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini per esprimere vicinanza e rassicurarla sull'impegno delle istituzioni.