Rissa tra numerosi stranieri con bastoni a Trieste

TRIESTE, 12 GEN - Una rissa tra numerosi stranieri si è verificata questa sera in Largo Barriera tra gruppi di persone, probabilmente cittadini pachistani e afgani. Le forze dell'ordine - Polizia, Carabinieri e Polizia locale - sono intervenute in pochi minuti separando i protagonisti della rissa e fermando alcune persone. I gruppi si sarebbero affrontati armati di bastoni e forse anche di spranghe. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Il Piccolo alcune persone sarebbero rimaste ferite negli scontri. Agenti e militari sono intervenuti con scudi e in tenuta antisommossa. Sedata la rissa si sta ora i Carabinieri - che conducono le indagini - stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti. In assenza di flagranza di reato, secondo quanto risulta all'Ansa, per il momento non ci sarebbero persone arrestate.