Rissa in un locale a Roma, ferito un 52enne

ROMA, 14 APR - Un uomo è stato soccorso nella notte in un locale dopo essere rimasto ferito durante una rissa. E' accaduto in via di Grottarossa a Roma. L'uomo, un 52enne, è stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Verranno vagliate le telecamere. A quanto ricostruito, durante una rissa per banali motivi, in seguito a una colluttazione l'uomo è caduto e ha battuto la testa su un gradino.