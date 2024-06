Rissa fuori una discoteca di Gallipoli, due feriti a coltellate

LECCE, 16 GIU - Nel corso di una rissa scoppiata all'alba a Gallipoli tra un gruppo di cinque-sei ragazzi, nel parcheggio di una discoteca, due leccesi di 26 e 30 anni sono stati feriti con un coltello da altri giovani di Taranto. Trasportati in ospedale sono stati dimessi con una prognosi di un mese. Il litigio è cominciato alle 5 del mattino nel parcheggio e poco dopo i ragazzi hanno iniziato a picchiarsi fino a quando i due leccesi sono stati accoltellati. Ai poliziotti del locale commissariato hanno riferito di essere caduti ma la loro versione non è stata ritenuta attendibile. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza dell'area parcheggio per risalire all'identificazione dei responsabili.