Rispoli, foreste proteggono cittadini da dissesto idrogeologico

TRIESTE, 10 OTT - "Oggi le foreste sono un modello di sviluppo sostenibile: attraverso la foresta facciamo la difesa del territorio e attraverso questa garantiamo la sicurezza dei cittadini contro il dissesto idrogeologico. Le foreste ci consentono di vivere il territorio anche dal punto di vista economico, di economia sostenibile, circolare". Lo ha detto il Comandante dell'Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri Generale C.A Andrea Rispoli, intervenendo all'incontro "Dalla foresta all'albero di Maestra" svoltosi oggi in Porto Vecchio nell'ambito della Barcolana 56. "L'Arma ha acquisito l'inventario delle foreste, i 'gioielli verdi' del Paese, e, utilizzando la tecnologia, vorremmo che il suo aggiornamento passasse da decennale a annuale", ha auspicato Rispoli, segnalando che "l'inventario sintetizza lo stato di salute delle foreste". Ma non bisogna pensare alle foreste soltanto come a un luogo lontano: "La maggior parte della popolazione mondiale nel 2050, nel 2060, vivrà nelle grandi conurbazioni urbane, è dunque importante creare" grandi polmoni di verde "all'interno di tali conurbazioni". Il bosco "è passato da uno strumento di valore" - perché il legno veniva utilizzato per costruire navi, fortificazioni - a un "capitale, che va gestito perché è fondamentale per la difesa del territorio, come dalle piogge, per la valorizzazione economica del territorio, di cui evita l'impoverimento", ha ancora indicato il Comandante dell'unità Forestale dei Carabinieri.