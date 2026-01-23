Riprende oggi la normale circolazione dei treni tra Pescara e Foggia

BARI, 23 GEN - Tornerà gradualmente alla normalità dalle 16 di oggi, come da programma, la circolazione sulla linea Adriatica, dove Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), ha portato a termine la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano (Pe) e San Severo (Fg), sulla linea Pescara-Foggia, svolti dal 14 al 23 gennaio. Sono stati sostituiti circa 9 chilometri di rotaie nella galleria Sinello, mentre nelle gallerie San Giovanni e Diavolo sono state portate avanti le varie fasi dell'intervento di 'water drain system' per il drenaggio delle acque meteoriche, che consiste nel potenziamento del sistema di regimentazione delle acque attraverso soluzioni tecniche in grado di contrastare l'accumulo di calcare sulle basole poste a livello del piano del ferro e favorire la corretta fuoriuscita delle acque di risalita, sorgive e piovane dalla galleria. Sono state anche effettuate anche attività propedeutiche all'attivazione della nuova sottostazione elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026 ed è stata svolta la prima fase del rinnovo integrale del sistema di trazione elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito (conclusione entro il primo trimestre del 2027). Realizzati tra la sera del 22 e la mattina del 23 gennaio interventi di manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi sulla tratta Barletta-Bari. Le attività, svolte da tecnici di Rfi e imprese appaltatrici, hanno impegnato ogni giorno oltre 280 maestranze, dislocate sugli oltre 150 km di linea. L'investimento economico complessivo è di circa 310 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi Pnrr.