Riparte incendio in Gallura, chiusa strada provinciale

OLBIA, 02 AGO - Ha ripreso a correre e devastare i boschi del territorio comunale di Calangianus, nell'Alta Gallura l'incendio che ieri sera era divampato nella località Riu Lu Fungone, e che sembrava essere stato domato. Le operazioni di bonifica della zona sono andate avanti per diverse ore, ma probabilmente a causa delle alte temperature e del vento, le braci hanno ripreso ad ardere. Sul posto sono operativi due Canadair, uno dei quali però è stato costretto ad ammarare sul Liscia, dove stava rifornendosi d'acqua, a causa di un problema. L'Anas fa sapere che il traffico sulla strada statale 427 "della Gallura Centrale" è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, nel tratto in corrispondenza dal km 0,300 al km 3,000 per permettere appunto le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione stradale.