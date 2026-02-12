Giornale di Brescia
Rinviata a giudizio una delle amanti di Messina Denaro

PALERMO, 12 FEB - Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena Floriana Calcagno, una delle amanti del boss Matteo Messina Denaro. Il processo a suo carico inizierà il 4 maggio davanti al tribunale. L'indagine è stata coordinata dal pm Gianluca De Leo. La donna, un'insegnate sentimentalmente legata al capomafia si presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio 2023, a soli 5 giorni dall'arresto del capomafia. Ai magistrati raccontò di aver scoperto solo allora chi fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione, sostenendo che a lei si era presentato col nome di Francesco Salsi e che le aveva detto di essere un medico anestesista in pensione. I due, sempre nel racconto di Calcagno, si sarebbero conosciuti nel 2022 in un supermercato a Campobello di Mazara. Calcagno, allora ancora non indagata, raccontò che, dopo averlo rivisto in un paio di occasioni, sempre al supermercato e vicino alla scuola in cui lavorava, aveva iniziato una relazione con Messina Denaro che le aveva rivelato di essere malato di tumore e di stare affrontando la chemioterapia. Ma le indagini del Ros hanno accertato che il ruolo della professoressa negli ultimi due anni di latitanza del boss sarebbe stato ben altro: lei e il ricercato si sarebbero frequentati a lungo e la insegnante avrebbe ospitato l'amante nella sua casa al mare. Diverse le immagini visionate dopo la cattura del padrino in cui i due sono insieme in auto, in cui lei lo "scorta" precedendolo con la sua macchina per accertarsi che non ci siano posti di blocco o gli porta pacchi nel covo di Campobello di Mazara.

PALERMO

