Rimane bloccato nel caveau di una banca a Milano, liberato nella notte

MILANO, 20 FEB - Un giovane di 24 anni è rimasto a lungo bloccato, da ieri per buona parte della notte, in un caveau della filiale di UniCredit di Viale Certosa, a Milano. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e per farlo sono state necessarie diverse ore. I vigili sono stati chiamati intorno alle 21 e, per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi. L'ultima pattuglia è rientrata stamani alle 5 Sono intervenuti, intorno alla mezzanotte anche gli operatori del 118 che, dopo i primi soccorsi, non hanno portato in ospedale il 24enne (il caveau è dotato di sistemi di areazione). Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la vicenda.

