Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rigopiano, giudici dell'appello bis in camera di consiglio

AA

PERUGIA, 11 FEB - Sì è appena conclusa l'ultima udienza a Perugia per l'appello bis del processo per la tragedia di Rigopiano, nella quale il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone. Il collegio dei giudici si è ritirato in camera di consiglio dando a tutti appuntamento per la lettura del dispositivo di sentenza per metà pomeriggio, indicativamente per le 17. Si dovrà decidere della sorte di dieci imputati. Per nove di loro sono state chieste condanne, mentre per l'ex dirigente regionale Sabatino Belmaggio il pg ha chiesto il proscioglimento. L'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta ieri ha annunciato tramite i suoi avvocati di voler rinunciare alla prescrizione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PERUGIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario