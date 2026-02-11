Rigopiano, giudici dell'appello bis in camera di consiglio

PERUGIA, 11 FEB - Sì è appena conclusa l'ultima udienza a Perugia per l'appello bis del processo per la tragedia di Rigopiano, nella quale il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone. Il collegio dei giudici si è ritirato in camera di consiglio dando a tutti appuntamento per la lettura del dispositivo di sentenza per metà pomeriggio, indicativamente per le 17. Si dovrà decidere della sorte di dieci imputati. Per nove di loro sono state chieste condanne, mentre per l'ex dirigente regionale Sabatino Belmaggio il pg ha chiesto il proscioglimento. L'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta ieri ha annunciato tramite i suoi avvocati di voler rinunciare alla prescrizione.