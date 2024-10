Rigettata richiesta revisione del processo omicidio Balani

PERUGIA, 09 OTT - La Corte d'appello di Perugia ha rigettato la domanda di revisione del processo nel quale Andrea Rossi è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di omicidio per avere ucciso Vitalina Balani, settantenne trovata morta nel suo appartamento a Bologna, il 15 luglio 2006. Lo ha fatto al termine del processo celebrato nel capoluogo umbro per questioni procedurali. L'imputato, in carcere dal 2007, ha assistito in aula alla lettura della sentenza.