Riesame, in Lombardia c'è 'consorzio' delle tre mafie

MILANO, 14 OTT - E' stata riconosciuta l'esistenza di un "consorzio", un'alleanza, delle tre mafie in Lombardia. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano dopo il ricorso della pm Alessandra Cerreti, nella maxi inchiesta "Hydra" dei carabinieri di Milano e Varese, che aveva rinnovato la richiesta di custodia cautelare in carcere per 79 indagati, dopo che il gip Tommaso Perna un anno fa aveva rigettato 142 istanze di misura cautelare su 153, disponendo 11 arresti, bocciando l'accusa di associazione mafiosa come "consorzio" delle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta, ribattezzato "sistema mafioso lombardo".