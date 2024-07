Rientrata l'emergenza per gastroenteriti sul Garda

VERONA, 03 LUG - Emergenza rientrata a Torri del Benaco (Verona) dopo l'epidemia di gastroenterite che da giovedì scorso ha colpito centinaia di persone. Il sindaco Stefano Nicotra ha infatti revocato l'ordinanza del 28 giugno scorso che vietata l'utilizzo dell'acqua della rete pubblica per scopi potabili e alimentari. La nuova ordinanza, firmata questa mattina, fa seguito ai risultati acquisiti ieri sera dal Servizio Igiene degli Alimenti e Alimentazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera sulle analisi dei parametri chimici sui campioni di acqua prelevati dalla rete acquedottistica nel Comune. I parametri ricercati rientrano tutti nei limiti normativi. In giornata erano arrivati anche i risultati microbiologici, risultati negativi per norovirus.