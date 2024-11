Rientra in casa ferito e muore, era figlio del luminare Austoni

MILANO, 17 NOV - Il 52 enne morto a Milano per un'emorragia, dopo essere tornato a casa ferito, era il figlio del professor Edoardo Austoni, ex primario di urologia e andrologia dell'ospedale San Giuseppe morto nel 2012. Propendono per l'incidente le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Milano sulla morte di Edoardo Giovanbattista Austoni, morto sul divano di casa sua, alla periferia di Milano, dove era rientrato dopo essere uscito per comperare una birra. Causa della morte un'emorragia provocata da un taglio a una gamba in cui aveva una vena varicosa. Edoardo Giovanbattista Austoni ieri sera, tornato a casa , avrebbe detto ala compagna di chiamare i soccorsi , senza far cenno ad aggressioni. Aveva due ferite, una piccola a un sopracciglio, l'altra a una gamba che probabilmente è stata la causa della morte. Il medico legale, a un esame esterno, non ha notato tracce di violenza. Chiarimenti definitivi arriveranno nei prossimi giorni dall'autopsia. Intanto gli investigatori stanno raccogliendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per terra, nei pressi del palazzo sono stati stati trovato un coccio di bottiglia e un'ampia chiazza di sangue. L'uomo aveva con sé, quando è rientrato, il portafogli e il telefono cellulare; circostanze che rendono improbabile un aggressione a scopo di rapina Il padre di Austoni il 29 novembre del 2006 era stato ferito in un attentato a colpi di pistola fuori dalla clinica in cui lavorava (era poi stato condannato per concussione in quanto accusato di aver preso denaro per accelerare le operazioni per alcuni pazienti).