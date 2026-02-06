Ridotto livello di allerta in Calabria da arancione a giallo

CATANZARO, 06 FEB - E' stato ridotto da arancione a giallo, esteso anche alla fascia ionica catanzarese, il livello d'allerta per l'ondata di maltempo che sta interessando la Calabria. La Protezione civile regionale, inoltre, per domani prevede un'allerta gialla per la fascia tirrenica del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese. Sono previste precipitazioni sparse e vento forte.