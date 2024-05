Riciclaggio in ristoranti a Firenze, Dda ordina 23 perquisizioni

FIRENZE, 27 MAG - Effettuate 23 perquisizioni della guardia di finanza, anche con lo Scico, a Firenze, Livorno e Napoli per un'inchiesta della Dda di Firenze su un'associazione a delinquere finalizzata a "delitti tributari, all'appropriazione indebita, all'autoriciclaggio". Reati che sarebbero stati compiuti con acquisizione o affitto di 31 attività di ristorazione nel centro di Firenze, due alberghi, attività di noleggio auto, un'azienda di produzione di birra, per un valore di denaro riciclato di circa 13,5 milioni di euro. Acquisite con proventi illeciti anche le quote di una società di calcio dilettantistica di Ischia. Altre perquisizioni sono state coordinate in Albania dalla Procura speciale contro corruzione e criminalità organizzata di Tirana (Spak): sono eseguite a cura dell'Nbi a Valona, nella stessa capitale albanese, a Durazzo, a Elbasan. I promotori e gli organizzatori del sodalizio criminale sono un italiano e un albanese, ma nel tempo i due hanno coinvolto intorno a loro "numerosi altri soggetti". Altro denaro 'sporco', invece, è stato anche reinvestito dagli indagati in beni di lusso. Le perquisizioni si sono svolte pure con l'impiego di cani, le unità cash dog di Bologna, Rimini e Firenze.