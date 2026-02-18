Ricciardi (M5s), Nordio sta tirando troppo la corda

ROMA, 18 FEB - "Le parole del presidente della Repubblica sono divenute chiare e necessarie perché Nordio sta tirando troppo la corda. Non sono più accettabili gli insulti quotidiani a chi si batte contro le mafie e contro la violenza quotidiana che si riversa per le nostre strade anche per manifesta incapacità politica, aggravata peraltro dalla chiara volontà di garantire impunità a chi dispone delle risorse pubbliche. Questo referendum sarà un appuntamento importante. Dobbiamo riscattare l'immagine del nostro Paese e dire chiaramente che non lasceremo mani libere a un governo che intende creare una super casta politica impermeabile a qualsiasi forma di controllo". Così Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.