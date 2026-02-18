Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ricciardi (M5s), Nordio sta tirando troppo la corda

AA

ROMA, 18 FEB - "Le parole del presidente della Repubblica sono divenute chiare e necessarie perché Nordio sta tirando troppo la corda. Non sono più accettabili gli insulti quotidiani a chi si batte contro le mafie e contro la violenza quotidiana che si riversa per le nostre strade anche per manifesta incapacità politica, aggravata peraltro dalla chiara volontà di garantire impunità a chi dispone delle risorse pubbliche. Questo referendum sarà un appuntamento importante. Dobbiamo riscattare l'immagine del nostro Paese e dire chiaramente che non lasceremo mani libere a un governo che intende creare una super casta politica impermeabile a qualsiasi forma di controllo". Così Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario