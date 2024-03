Riaprono le strade regionali per Gressoney, Cogne e Rhemes

AOSTA, 11 MAR - Chiuse da ieri in via cautelativa per pericolo valanghe dopo le abbondanti nevicate, sono state riaperte stamane la strada regionale 44 della valle del Lys, la 24 della Val di Rhêmes, e la regionale 47 per Cogne, dove sono tornate percorribili anche le comunali per Lillaz e Valnontey. Lo confermano i sindaci interessati. Il bollettino di criticità diffuso ieri dal Centro funzionale regionale segnala per oggi un'allerta valanghe in calo, di livello 'giallo' su tutto il territorio della Valle d'Aosta, con precipitazioni assenti o localmente deboli a seconda delle zone. La regionale 44 della valle del Lys era stata chiusa nella tarda mattinata a monte dell'abitato di Gaby, dopo la caduta di una valanga sopra la galleria in località Bounitzon, dove un distacco analogo il 4 marzo scorso aveva ostruito il passaggio. Torna quindi raggiungibile la parte alta della vallata: a Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean comunque oggi rimangono chiuse tutte le scuole, da quelle dell'infanzia alle medie. Una breve finestra di apertura della regionale ieri pomeriggio aveva consentito il rientro a casa dei turisti. A Cogne nella mattinata di ieri era stato ordinato lo stop alla circolazione nelle due strade comunali per Lillaz e per Valnontey e tra le 21 e le 6.30 anche lungo la regionale 47 tra Ozein (nel comune di Aymavilles) ed Epinel. La strada della Val di Rhêmes era stata chiusa ieri alle 16.30 a partire da Eclou (Rhêmes-Saint-Georges) dopo la caduta di una valanga che si era avvicinata alla regionale. Era rimasta isolata Rhêmes-Notre-Dame, da dove i turisti ieri erano stati fatti rientrare prima di sbarrare la regionale.