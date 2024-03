Riapre riqualificato l'ingresso di Sisto IV in Campidoglio

ROMA, 07 MAR - È stata presentata oggi in Campidoglio la nuova veste dello storico ingresso di rappresentanza di Palazzo Senatorio, cosiddetto di Sisto IV, alla presenza del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor e del sovrintendente capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce. Lo rende noto il Campidoglio. I lavori di riqualificazione, effettuati sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina, sono durati cinque mesi e hanno risolto alcune importanti problematiche strutturali e di manutenzione, migliorando la fruibilità e la sicurezza dello spazio. L'area di intervento ha riguardato il vestibolo di ingresso a Palazzo Senatorio che dà accesso alla Sala del Carroccio, alla Galleria detta di Sisto IV, e agli uffici del Sindaco. L'intervento principale ha previsto la completa sostituzione della bussola d'ingresso presente nell'atrio, del posto di guardia e dello spogliatoio del personale addetto ai controlli. È stata realizzata una struttura in metallo autoportante costituita da travi di supporto ai telai delle porte di accesso e degli infissi. La postazione della guardiania, infine, è stata riorganizzata in modo da permettere una maggiore funzionalità, con un sistema interamente automatizzato per il controllo degli ingressi. La riqualificazione dell'entrata di Sisto IV è solo l'ultimo in ordine cronologico di una serie di importanti lavori effettuati nell'ultimo anno a Palazzo Senatorio, con lo scopo di rendere fruibili e accessibili. È stata restaurata e ripristinata la Fontana della dea Roma, è stato messo in sicurezza e completamente restaurato il cornicione in stucco, insieme alla balaustra e alle statue antiche poste a coronamento del Palazzo. Inoltre, sono state riaperte la scalinata michelangiolesca e la porta d'accesso all'Aula Giulio Cesare, sede dell'Assemblea Capitolina. L'intero prospetto di Palazzo Senatorio sarà inoltre oggetto di lavori di restauro e valorizzazione finanziati con fondi Pnrr Caput Mundi - Next Generation Eu, così come le facciate degli altri palazzi capitolini, la pavimentazione della piazza e i gruppi scultorei dei Dioscuri sulla Cordonata.