Riaperto in Perù il Camino del Inca che porta a Machu Picchu

LIMA, 29 FEB - Le autorità peruviane hanno annunciato che, a partire da domani, sarà riaperto ai turisti il 'Camino del Inca', antica rete di sentieri costruita secoli fa che collega la città di Cusco con la cittadella sacra di Machu Picchu. Con una nota pubblicata sul quotidiano El Peruano, che funge da Gazzetta ufficiale, il ministero dell'Ambiente ha confermato che "dall'1 marzo i visitatori del Santuario storico di Machu Picchu potranno accedere alla Rete dei sentieri del 'Camino del Inca'". Le attività turistiche riprenderanno, si precisa, "dopo che la conclusione dei lavori di manutenzione e conservazione dei monumenti, dell'infrastruttura e dei servizi del sito", realizzati in febbraio. Da parte sua il direttore del dipartimento di Cusco del ministero della Cultura, Guido Bayro Orellana, ha spiegato che "è stato un lavoro arduo in mezzo a condizioni meteorologiche avverse, ma sono stati restituiti al loro stato originale tutti i monumenti archeologici lungo il percorso". Il 'Camino del Inca' è in sostanza una 'sfida' che le agenzie di viaggio propongono ai turisti nazionali e stranieri che hanno tempo e voglia di dedicare alcuni giorni alla percorrenza dei sentieri naturali da Cusco verso Machu Picchu in alternativa al percorso regolare che utilizza una ferrovia". Infine, secondo i dati del ministero della Cultura peruviano questo sito ha ricevuto lo scorso anno 950.000 visitatori, facendone la principale destinazione turistica del paese.