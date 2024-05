Rettore PoliTo e Bernini chiedono diffida attività imam

TORINO, 24 MAG - Il rettore del Politecnico di Torino Stefano Paolo Corgnati, "in pieno coordinamento con la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, venuto a conoscenza dell'annuncio di svolgimento della preghiera islamica del venerdì presso la sede centrale del Politecnico, ha immediatamente provveduto a inviare richiesta al Prefetto e al Questore di Torino di diffida dallo svolgere funzioni e attività presso le sedi dell'Ateneo nei confronti delle autorità religiose eventualmente coinvolte". Lo comunica, in una nota, il Politecnico. L'imam Brahim Baya ha infatti annunciato per oggi, alle 13.15, un'altra preghiera, questa volta al Politecnico. Sui social ha invitato alla "preghiera al Politecnico di Torino occupato dagli studenti".