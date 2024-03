Rettorato La Sapienza rimasto occupato durante la notte

ROMA, 26 MAR - E' rimasto occupato per tutta la notte dagli studenti dei collettivi il rettorato della Sapienza. "Vogliamo un confronto pubblico con la rettrice per discutere le richieste degli studenti", affermano i ragazzi che oggi alle 12 hanno dato appuntamento per un presidio al rettorato. Alle 10 hanno invece convocato una conferenza stampa. Sempre oggi alle 14,30 è convocato il Senato accademico dell'ateneo e gli studenti dei collettivi vogliono che, come accaduto a Torino, l'ateneo non partecipi al bando Maeci che prevede una collaborazione con atenei israeliani. La Sapienza è stata occupata nel tardo pomeriggio di ieri; il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha sentito telefonicamente la rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni. "Abbiamo dormito in aula magna e non intendiamo andare via da qui finchè non avremo risposte", dicono i ragazzi.