Rete studenti medi Trieste, 'lottiamo contro le manganellate'

TRIESTE, 04 MAR - Un'ottantina di ragazzi delle scuole superiori di Trieste si sono riuniti questa mattina in un'assemblea pubblica in piazza Sant'Antonio Nuovo promossa dal sindacato studentesco 'Rete degli studenti medi' della città; una protesta contro le cariche della polizia a Pisa che è durata circa due ore, a partire dalle 10:30. I giovani si sono assentati da scuola o sono usciti dalle loro classi a metà mattina per manifestare il proprio dissenso, discutere e aderire allo slogan: "Lottiamo contro le manganellate". "Vogliamo condannare quanto successo e non le forze dell'ordine in generale - ha precisato un rappresentante degli studenti di un liceo e tra gli organizzatori della mobilitazione - Dubito che un ragazzino più piccolo di me, magari anche di prima superiore, possa essere pericoloso per uomini armati, con scudo antisommossa e con il casco", ha affermato. Il giovane, comunque, ha condannato anche "i manifestanti che esagerano". In piazza c'erano principalmente ragazzi dei licei Carducci e Galileo e dell'istituto tecnico Deledda; presenti anche alcuni universitari dell'Unione universitari (Udu). Più volte è stata sottolineata la trasversalità dell'evento: "Agiamo per il bene della scuola. Non c'è destra, sinistra o centro per quello che è il bene di noi studenti".