Rete studenti medi, 'photomob a Vicenza contro manganelli'

VICENZA, 26 FEB - Un "photomob", ossia la diffusione di una fotografia con in mano un foglio con la scritta "contro la censura", è stato effetuato stamani dalla Rete degli Studenti Medi di Vicenza davanti ad alcune scuole della provincia, dopo le violenze delle forze dell'ordine a Pisa e Firenze. "Vogliamo esprimere la nostra solidarietà - afferma Martina Tassetto, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Vicenza - agli studenti manganellati durante episodi di manifestazione pacifica. Non è un fenomeno isolato, è evidente che le istituzioni di questo governo preferiscano l'utilizzo della violenza e delle leggi repressive al dialogo costruttivo con le opposizioni e i cittadini". Per Nicolas Pasantes, della Rete degli Studenti Medi del Veneto, "nelle scuole di tutta la regione abbiamo realizzato un photomob per esprimere la nostra preoccupazione per le pericolose pieghe repressive che sta prendendo l'azione del governo Meloni".