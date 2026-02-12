Retailleau, leader dei Républicains, si candida all'Eliseo

PARIGI, 12 FEB - Il presidente del partito della destra Républicains, Bruno Retailleau, ha comunicato oggi a diversi parlamentari del suo partito che "si appresta a dichiarare la propria candidatura alle presidenziali" del 2027 in Francia. Secondo l'agenzia Afp, l'ex ministro dell'Interno ha scritto ai suoi parlamentari che quella di candidarsi "è un'idea maturata a lungo". Secondo lui, "è venuto il momento per i Républicains di indicare ai francesi un nuovo cammino, basato sull'ordine, la prosperità e l'orgoglio francese".