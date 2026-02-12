Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Retailleau, leader dei Républicains, si candida all'Eliseo

AA

PARIGI, 12 FEB - Il presidente del partito della destra Républicains, Bruno Retailleau, ha comunicato oggi a diversi parlamentari del suo partito che "si appresta a dichiarare la propria candidatura alle presidenziali" del 2027 in Francia. Secondo l'agenzia Afp, l'ex ministro dell'Interno ha scritto ai suoi parlamentari che quella di candidarsi "è un'idea maturata a lungo". Secondo lui, "è venuto il momento per i Républicains di indicare ai francesi un nuovo cammino, basato sull'ordine, la prosperità e l'orgoglio francese".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario