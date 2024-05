Resta in carcere la donna che ha ucciso uomo con forbici

UDINE, 08 MAG - Silvia Comello, la 42enne di Reana del Rojale (Udine), fermata dai carabinieri per l'omicidio di Stefano Iurigh, di 43 anni, nell'abitazione di lui, sabato sera a Bicinicco, resta in carcere. E' quanto ha stabilito, questa mattina, il Gip di Udine, che ha convalidato l'arresto: la donna, così come aveva fatto nel corso dell'interrogatorio con il sostituto procuratore, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il legale dell'indagata ha annunciato la richiesta di una perizia psichiatrica. Domani è in programma l'autopsia sulla vittima, colpita a morte da decine tra coltellate e colpi di forbice e sfigurata al volto con acido muriatico.